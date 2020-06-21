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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573251580.html
В России провели почти 17 миллионов тестов на COVID-19
Почти 17 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 310... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели почти 17 миллионов тестов на COVID-19

09:58 21.06.2020
179
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Почти 17 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 310 тысяч человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"По состоянию на 20.06.2020 проведено 16 998 453 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса", - говорится в сообщении.
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Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 310 774 человека, уточняется в материале.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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