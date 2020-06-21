В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19

"Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребёнка; двух жителей Горно-Алтайска; одного жителя Майминского района и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. 14 из 15 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В трёх случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.