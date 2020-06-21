В Республике Алтай выявили 15 новых случаев COVID-19

БАРНАУЛ, 21 июн - РИА Новости. Пятнадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Республике Алтай за сутки, общее число заболевших достигло 436, сообщили в воскресенье в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
"Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе одного ребёнка; двух жителей Горно-Алтайска; одного жителя Майминского района и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. 14 из 15 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В трёх случаях диагностированы симптомы заболевания", - говорится в сообщении.
С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 436 случаев заболевания, в том числе 212 – в Кош-Агачском районе, 108 – в Горно-Алтайске, 30 – в Улаганском районе, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Майминском районе, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе, два – в Чемальском районе, один – в Чойском районе.
"Выздоровели семь пациентов из Горно-Алтайска, Кош-Агачского и Онгудайского районов. По данным на утро 21 июня, 178 человек выписаны из медучреждений", - уточняет оперштаб.
За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 30 678 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 1197 человек.