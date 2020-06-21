На Украине почти 90 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 21 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в субботу на территории Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей в результате непогоды подтоплено 23 подвальных помещения, 13 колодцев, 11 домохозяйств и один гараж, также частично повреждены крыши двух зданий.