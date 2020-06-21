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На Украине почти 90 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Почти 90 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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житомирская область, украина, в мире

На Украине почти 90 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:52 21.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Почти 90 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 21 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 89 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.
Симферополь
09:47
В Симферополе объявили штормовое предупреждение из-за ливня и ветра
В частности, в Житомирской области без света остались 30 населенных пунктов, Донецкой – 27, Черниговской – 18, Черновицкой и Сумской – по семь.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, в субботу на территории Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областей в результате непогоды подтоплено 23 подвальных помещения, 13 колодцев, 11 домохозяйств и один гараж, также частично повреждены крыши двух зданий.
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