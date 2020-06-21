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В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Горловки и Донецка, выпущено 89 мин и снарядов, ранения получила мирная жительница, заявил... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:50
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РИА Новости
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353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155981/64/1559816483_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_ee98d4e348451e96416c2794f15e785c.jpg
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60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Донецка со стороны силовиков

09:50 21.06.2020
1070
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Горловки и Донецка, выпущено 89 мин и снарядов, ранения получила мирная жительница, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня утром вооруженные формирования Украины подвергли массированному обстрелу населенные пункты республики на Горловском и Донецком направлениях. С 04.45 (мск) по территории ДНР противником выпущено 89 боеприпасов, из них 12 снарядов калибром 122 миллиметра, 46 мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра. В результате обстрела поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина", - сказал представитель ведомства.
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9 декабря 2019, 21:34
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