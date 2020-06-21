https://ria.ru/20200621/1573251331.html
В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Донецка со стороны силовиков
Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Горловки и Донецка, выпущено 89 мин и снарядов, ранения получила мирная жительница, заявил... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:50
2020-06-21T09:50
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луганская народная республика
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луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155981/64/1559816483_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_ee98d4e348451e96416c2794f15e785c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире