В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Донецка со стороны силовиков

"Сегодня утром вооруженные формирования Украины подвергли массированному обстрелу населенные пункты республики на Горловском и Донецком направлениях. С 04.45 (мск) по территории ДНР противником выпущено 89 боеприпасов, из них 12 снарядов калибром 122 миллиметра, 46 мин калибром 120 миллиметров и 15 мин калибром 82 миллиметра. В результате обстрела поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка осколочное ранение левой части брюшной полости получила женщина", - сказал представитель ведомства.