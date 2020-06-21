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В Симферополе объявили штормовое предупреждение из-за ливня и ветра
Штормовое предупреждение объявлено в связи с надвигающимися сильным ливнем и ветром на Симферополь, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:47
сергей шахов
симферополь
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
сергей шахов, симферополь, общество

В Симферополе объявили штормовое предупреждение из-за ливня и ветра

09:47 21.06.2020
59
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферополь
Симферополь
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в связи с надвигающимися сильным ливнем и ветром на Симферополь, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
"Во второй половине дня и до конца суток 21 июня в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
Шахов призвал всех соблюдать правила безопасности при непогоде.
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