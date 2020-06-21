https://ria.ru/20200621/1573251274.html
В Симферополе объявили штормовое предупреждение из-за ливня и ветра
Штормовое предупреждение объявлено в связи с надвигающимися сильным ливнем и ветром на Симферополь, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:47
2020-06-21T09:47
сергей шахов
симферополь
общество
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симферополь
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шахов, симферополь, общество