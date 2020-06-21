В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 53 новых пациентов с коронавирусом в Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 53 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число больных выросло до 4318, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 53 случая COVID-19.

"Из них: 20 мужчин, 31 женщина, двое детей (девочка восьми лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых - от 19 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 53 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4318, из них 1518 не имеют клинических проявлений.

Выздоровели в области 2300 пациентов, в том числе 1084 выписаны из стационара, 1216 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.

На госпитализации в настоящее время находятся 516 человек, из них диагноз "пневмония" у 412 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3835 человек, из них с подтвержденным COVID-19 - 1484.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.