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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 53 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4318, сообщила... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:43 21.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости. Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 53 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных выросло до 4318, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 53 случая COVID-19.
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"Из них: 20 мужчин, 31 женщина, двое детей (девочка восьми лет, мальчик 12 лет). Возраст взрослых - от 19 до 92 лет. Прибывших из других регионов нет, 53 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4318, из них 1518 не имеют клинических проявлений.
Выздоровели в области 2300 пациентов, в том числе 1084 выписаны из стационара, 1216 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 18 человек.
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На госпитализации в настоящее время находятся 516 человек, из них диагноз "пневмония" у 412 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3835 человек, из них с подтвержденным COVID-19 - 1484.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
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