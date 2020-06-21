https://ria.ru/20200621/1573251162.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 5,8 тысячи
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области составило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5863, сообщает... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:41
2020-06-21T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воронежская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воронежская область
ВОРОНЕЖ, 21 июн - РИА Новости.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Воронежской области
составило 200 за сутки, общее число заболевших достигло 5863, сообщает правительство региона.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие дни число новых случаев снова превысило 200 за сутки.
"В воскресенье, 21 июня, официально подтверждено заражение 200 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 5863 человек. Скончались 30 пациентов. Выздоровели 3044.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.