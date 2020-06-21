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Аксенов назвал условия работы медиков приближенными к боевым
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и заявил, сейчас они находится на передовой борьбы с коронавирусом,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов назвал условия работы медиков приближенными к боевым

09:32 21.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и заявил, сейчас они находится на передовой борьбы с коронавирусом, работая в условиях, приближенных к боевым.

"В этом году мы отмечаем День медицинского работника в особых условиях, связанных с пандемией. И именно вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в условиях, без преувеличения, приближенных к боевым, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг", - говорится в поздравительном видеообращении Аксенова, размещенном на его официальной странице во "ВКонтакте".

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По его словам, то, что удается держать ситуацию с коронавирусом в Крыму под контролем, является результатом высокого профессионализма и слаженной работы медиков.
"Всесторонняя поддержка медицинских работников, обеспечение достойного уровня жизни и комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей", - подчеркнул Аксенов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
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