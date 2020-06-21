Аксенов назвал условия работы медиков приближенными к боевым

"В этом году мы отмечаем День медицинского работника в особых условиях, связанных с пандемией. И именно вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в условиях, без преувеличения, приближенных к боевым, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг", - говорится в поздравительном видеообращении Аксенова, размещенном на его официальной странице во "ВКонтакте".