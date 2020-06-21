Аксенов назвал условия работы медиков приближенными к боевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и заявил, сейчас они находится на передовой борьбы с коронавирусом, работая в условиях, приближенных к боевым.
"В этом году мы отмечаем День медицинского работника в особых условиях, связанных с пандемией. И именно вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в условиях, без преувеличения, приближенных к боевым, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг", - говорится в поздравительном видеообращении Аксенова, размещенном на его официальной странице во "ВКонтакте".
По его словам, то, что удается держать ситуацию с коронавирусом в Крыму под контролем, является результатом высокого профессионализма и слаженной работы медиков.
"Всесторонняя поддержка медицинских работников, обеспечение достойного уровня жизни и комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей", - подчеркнул Аксенов.
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