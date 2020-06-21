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Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах
Восьмиклассникам школы при церкви Святого Павла в британском городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон, сообщает The Sun. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:40
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60
великобритания, лестер, в мире

Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах

09:31 21.06.2020 (обновлено: 10:40 21.06.2020)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Восьмиклассникам школы при церкви Святого Павла в британском городе Лестер задали написать сочинение на тему собственных похорон, сообщает The Sun.
Детям разослали анкету, в которой содержались вопросы, касающиеся этого мероприятия.
Так, школьникам предлагалось ответить, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле и какая музыка должна звучать во время церемонии. Кроме того, ученикам предложили описать дизайн гроба, в котором они хотели бы быть похоронены.
Учебное учреждение уже принесло извинения, объяснив, что задание было выслано школьникам по ошибке.
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