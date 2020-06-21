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В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
Ещё 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 135 556 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:25
анастасия ракова
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19

09:22 21.06.2020 (обновлено: 09:25 21.06.2020)
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ещё 1007 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших достигло 135 556 человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 135 556" - сообщила Ракова.
По её словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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