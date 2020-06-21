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Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы
Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:39
удаленная работа
россия
внии труда
госдума рф
работа
общество
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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удаленная работа, россия, внии труда, госдума рф, работа, общество

Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы

09:29 21.06.2020 (обновлено: 09:39 21.06.2020)
2088
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
Это, по словам эксперта, может положительно повлиять на зарплату. Человек имеет шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем в "родном" регионе, а работодатель получает широкие возможности для поиска кадров необходимой квалификации. Также, как считает Забелина, экономится не только время, но и семейный бюджет из-за снижения расходов на транспорт.
"А эти расходы могут быть существенными, особенно если нужно ездить, например, в соседний регион. И это еще одно преимущество удаленной работы", — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что система электронного документооборота будет способствовать развитию такого формата работы. Также эксперт напомнила, что в Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности — согласно ему в трудовом законодательстве могут появиться понятия "временная дистанционная (удаленная) работа" и "комбинированная дистанционная (удаленная) работа".
По словам Забелиной, это позволит повысить "гибкость" трудовых отношений, а также обеспечить благоприятные условия труда для людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, а также людей, совмещающих учебу и работу.
Мужчина с ноутбуком
16 июня, 16:16
Эксперт рассказал, кого из работников можно оставить на удаленной работе
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Удаленная работаРоссияВНИИ трудаГосдума РФРаботаОбщество
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