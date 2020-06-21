Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Главное преимущество удаленной работы заключается в том, что у соискателя есть возможность выбрать не только компанию, но и регион, заявила в беседе с RT доктор экономических наук и эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.
Это, по словам эксперта, может положительно повлиять на зарплату. Человек имеет шанс найти вакансию с зарплатой выше, чем в "родном" регионе, а работодатель получает широкие возможности для поиска кадров необходимой квалификации. Также, как считает Забелина, экономится не только время, но и семейный бюджет из-за снижения расходов на транспорт.
"А эти расходы могут быть существенными, особенно если нужно ездить, например, в соседний регион. И это еще одно преимущество удаленной работы", — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что система электронного документооборота будет способствовать развитию такого формата работы. Также эксперт напомнила, что в Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной деятельности — согласно ему в трудовом законодательстве могут появиться понятия "временная дистанционная (удаленная) работа" и "комбинированная дистанционная (удаленная) работа".
По словам Забелиной, это позволит повысить "гибкость" трудовых отношений, а также обеспечить благоприятные условия труда для людей с ограниченными возможностями, родителей с малолетними детьми, а также людей, совмещающих учебу и работу.