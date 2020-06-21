Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573250763.html
В московской инфекционной больнице №2 лечатся 148 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 533 человека, из них у 148 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:22
распространение нового коронавируса
светлана краснова (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_311:8:3280:1678_1400x0_80_0_0_61293022f5e2da8c5614781177697a1c.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_311:8:3280:1678_1400x0_80_0_0_61293022f5e2da8c5614781177697a1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_549:0:3280:2048_1400x0_80_0_0_53227b27620cdeeadc08747a7c65e399.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572668140_1030:0:3078:2048_1400x0_80_0_0_d06b06cb84766dc6508d595f2728894a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В московской инфекционной больнице №2 лечатся 148 пациентов с COVID-19

09:22 21.06.2020
236
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 533 человека, из них у 148 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"В больнице 533 человека (в том числе 20 в реанимации), из них: 217 человек с подозрением на COVID/148 случаев подтверждено лабораторно, из них: 17/14 детей, 15/15 беременных, рожениц и родильниц, 12/11 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Она добавила, что в больницу поступили 39 человек, из них 1 с коронавирусом. Выписаны 17 человек, из них 17 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
Рекомендуем
Пустая больничная палата
В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
В Саратовской области рассказали о новых пациентах с COVID-19
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 360 пациентов
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Выяснилось, как пандемия повлияла на желание туристов путешествовать
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Вячеслав Володин
Володин поздравил медработников с праздником
Медик у машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19
Школьные рюкзаки
Школьникам задали написать сочинение о собственных похоронах
Ноутбук
Во ВНИИ труда назвали главные преимущества удаленной работы
Пожарные рукава на машине МЧС России
В Калининградской области потушили пожар в детском доме
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве во время периода самоизоляции
Собянин рассказал о мерах по поддержке столичных театров
Медик выходит из машины скорой помощи
В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал условия работы медиков приближенными к боевым
Актёр Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Лента новостейМолния