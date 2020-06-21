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Володин поздравил медработников с праздником
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что врачи доказывают верность... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:14
госдума рф
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госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин поздравил медработников с праздником

09:14 21.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что врачи доказывают верность профессиональному долгу, "зачастую рискуя собой".

"Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Ваша профессия очень важна, она благородна, это настоящее призвание. Вы каждый день оказываете помощь всем, кто находится в беде, кому сложно, вы облегчаете им страдания, доказываете верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой. Спасибо вам большое. Спасибо за мужество, за спасенные жизни", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.

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Председатель нижней палаты парламента пожелал медицинским работникам "здоровья, благополучия, всего самого доброго", отметив, что в непростое время пандемии хочется, чтобы никто из медработников "не заразился и не заболел сам".
"Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь к нашим гражданам", - заключил Володин.
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Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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