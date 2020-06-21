Володин поздравил медработников с праздником

"Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь к нашим гражданам", - заключил Володин.