Володин поздравил медработников с праздником

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что врачи доказывают верность профессиональному долгу, "зачастую рискуя собой".
"Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Ваша профессия очень важна, она благородна, это настоящее призвание. Вы каждый день оказываете помощь всем, кто находится в беде, кому сложно, вы облегчаете им страдания, доказываете верность профессиональному долгу, зачастую рискуя собой. Спасибо вам большое. Спасибо за мужество, за спасенные жизни", - цитирует слова Володина сайт Госдумы.
Председатель нижней палаты парламента пожелал медицинским работникам "здоровья, благополучия, всего самого доброго", отметив, что в непростое время пандемии хочется, чтобы никто из медработников "не заразился и не заболел сам".
"Мы постараемся сделать все для того, чтобы проблем у наших врачей и медицинских работников было как можно меньше, а наше здравоохранение было эффективным и качественным, чтобы у вас была всегда возможность прийти на помощь к нашим гражданам", - заключил Володин.