В Саратовской области рассказали о новых пациентах с COVID-19

САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Три четверти от 115 новых пациентов с коронавирусом в Три четверти от 115 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число случаев COVID достигло 5450, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.

"В регионе зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 17 контактных лиц, 94 - с неустановленным источником заражения, четверо прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 88, с признаками ОРВИ - 23, с бессимптомным течением - четыре", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что среди новых пациентов с коронавирусом есть один ребенок. Около половины случаев инфекции - 58 - выявили в Саратове , 15 - в Балаковском, пять - в Новоузенском, четыре - в Дергачевском, по три - в Татищевском и Энгельсском, по два - в Воскресенском, Ивантеевском, Марксовском, Озинском, Петровском, Ровенском, Ртищевском, Федоровском и Саратовском, по одному - еще в девяти районах области.

В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 5450 человек, из них 2618 выздоровели, в том числе 23 - за последние сутки.