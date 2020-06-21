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Распространение нового коронавируса
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В Саратовской области рассказали о новых пациентах с COVID-19
Три четверти от 115 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число случаев COVID достигло 5450, сообщил областной... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, саратовская область

В Саратовской области рассказали о новых пациентах с COVID-19

09:08 21.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
САРАТОВ, 21 июн - РИА Новости. Три четверти от 115 новых пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число случаев COVID достигло 5450, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Всего в регионе умер 41 пациент с COVID-19.
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"В регионе зарегистрированы 115 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… Среди заболевших 17 контактных лиц, 94 - с неустановленным источником заражения, четверо прибывших с других территорий с симптомами ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 88, с признаками ОРВИ - 23, с бессимптомным течением - четыре", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что среди новых пациентов с коронавирусом есть один ребенок. Около половины случаев инфекции - 58 - выявили в Саратове, 15 - в Балаковском, пять - в Новоузенском, четыре - в Дергачевском, по три - в Татищевском и Энгельсском, по два - в Воскресенском, Ивантеевском, Марксовском, Озинском, Петровском, Ровенском, Ртищевском, Федоровском и Саратовском, по одному - еще в девяти районах области.
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В штабе добавили, что общее количество заболевших COVID-19 в области возросло до 5450 человек, из них 2618 выздоровели, в том числе 23 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСаратовская область
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