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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Облачная погода, местами кратковременные дожди в первой половине дня ожидают москвичей воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:03
михаил леус
погода
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил леус, погода, москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье

09:03 21.06.2020
732
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Облачная погода, местами кратковременные дожди в первой половине дня ожидают москвичей воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В начале дня в южной половине региона местами кратковременные дожди, после полудня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура воздуха 20-22 градуса, по области 18-23",- сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер ожидается северо- восточный, восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
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400003
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