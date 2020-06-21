https://ria.ru/20200621/1573250477.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Облачная погода, местами кратковременные дожди в первой половине дня ожидают москвичей воскресенье, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:03
2020-06-21T09:03
михаил леус
погода
москва
общество
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https://ria.ru/20200619/1573164599.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572488288_0:168:3044:1880_1400x0_80_0_0_4272a6b5299eb8d857e638ea06f54d7d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, общество