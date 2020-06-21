Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера

"Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки", — пояснил защитник.

Пашаев также возмутился тому, как "журналистам приходят такие мысли в голову", отметив, что супруга и дети актера читают эти материалы. Кроме того, Ефремов, по словам адвоката, готов нести ответственность за ДТП

"Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим", — заявил Пашаев, отметив, что актер вынесет все достойно.

Также адвокат рассказал, что бывает у актера практически ежедневно, однако о домработнице, которая ранее "рассказала" о состоянии артиста, слышит в первый раз.

"При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты...", — заявил Пашаев.

При этом адвокат подчеркнул, что со дня ДТП артист отказывается от помощи врачей, хотя они и приезжали к Ефремову утром после аварии. Как пояснил Пашаев, актера толком не обследовали.

"Да и если бы к нему и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь под домом Ефремова всегда дежурят минимум по три-четыре корреспондента, даже в два часа ночи я их там видел", — пояснил Пашаев.

Также адвокат рассказал, что у Ефремова сейчас есть самый обычный телефон "за 500 рублей" для связи с ним. Тот телефон, что был у актера до аварии, он отдал одному из своих детей.

ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался с фургоном Lada в Москве . За рулем автомобиля находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . От полученных травм мужчина позднее скончался в больнице.

Экспертиза показала, что в момент ДТП актер был пьян, а в его крови нашли следы наркотиков. Актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет заключения.