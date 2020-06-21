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Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:04
эльман пашаев
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РИА Новости
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353
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Адвокат Ефремова ответил на сообщения о "суицидальных мыслях" актера

09:04 21.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Актёр Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
"Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки", — пояснил защитник.
Пашаев также возмутился тому, как "журналистам приходят такие мысли в голову", отметив, что супруга и дети актера читают эти материалы. Кроме того, Ефремов, по словам адвоката, готов нести ответственность за ДТП.
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"Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим", — заявил Пашаев, отметив, что актер вынесет все достойно.
Также адвокат рассказал, что бывает у актера практически ежедневно, однако о домработнице, которая ранее "рассказала" о состоянии артиста, слышит в первый раз.
"При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты...", — заявил Пашаев.
При этом адвокат подчеркнул, что со дня ДТП артист отказывается от помощи врачей, хотя они и приезжали к Ефремову утром после аварии. Как пояснил Пашаев, актера толком не обследовали.
"Да и если бы к нему и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь под домом Ефремова всегда дежурят минимум по три-четыре корреспондента, даже в два часа ночи я их там видел", — пояснил Пашаев.
Также адвокат рассказал, что у Ефремова сейчас есть самый обычный телефон "за 500 рублей" для связи с ним. Тот телефон, что был у актера до аварии, он отдал одному из своих детей.
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ДТП с участием актера

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался с фургоном Lada в Москве. За рулем автомобиля находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм мужчина позднее скончался в больнице.
Экспертиза показала, что в момент ДТП актер был пьян, а в его крови нашли следы наркотиков. Актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет заключения.
Позднее Ефремов выпустил видеообращение к семье погибшего — он попросил у них прощения, а также обещал им помощь, если родственники Захарова ее примут. Адвокат пострадавшей стороны ответил, что семья отказалась принимать извинения и материальную помощь.
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