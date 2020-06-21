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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19
Сто пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19

08:49 21.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Сто пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 21 июня в регионе зарегистрировано 5033 случая заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе 335 детей. 2769 пациентов выписаны с выздоровлением (+54 за сутки)", - говорится в сообщении.
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По данным властей, скончались еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2097. В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 173,3 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 636 жителей региона, 23 577 человек сняты с наблюдения.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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