В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 21 июн – РИА Новости. Сто пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 21 июня в регионе зарегистрировано 5033 случая заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе 335 детей. 2769 пациентов выписаны с выздоровлением (+54 за сутки)", - говорится в сообщении.
По данным властей, скончались еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек.
"В отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2097. В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 173,3 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 636 жителей региона, 23 577 человек сняты с наблюдения.
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