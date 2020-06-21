В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 21 июня в регионе зарегистрировано 5033 случая заражения коронавирусом (+105 за последние сутки), в том числе 335 детей. 2769 пациентов выписаны с выздоровлением (+54 за сутки)", - говорится в сообщении.

По данным властей, скончались еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек.