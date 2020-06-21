https://ria.ru/20200621/1573249930.html
Собянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц
Ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1", выразив уверенность, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:40
2020-06-21T08:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573012367_0:231:3072:1959_1400x0_80_0_0_d2dde8134d2f3eeecb7db0464e8d4093.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество