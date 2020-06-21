Собянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц

"На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему где-то уже достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии, до всех ограничений. Поэтому я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится", - сказал мэр.