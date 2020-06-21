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Собянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц
Ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1", выразив уверенность, РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин надеется на восстановление работы столичного общепита за месяц

08:40 21.06.2020
2007
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранде ресторана в Москве
Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранде ресторана в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дезинфекция рук посетительницы на открывшейся летней веранде ресторана в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ресторанный бизнес по объему уже достиг 65% от того, что было до пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1", выразив уверенность, что за ближайший месяц общепит в столице полностью восстановится.
С 16 июня в столице вновь заработали летние веранды кафе и ресторанов, их полноценное открытие запланировано на 23 июня.
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"На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему где-то уже достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии, до всех ограничений. Поэтому я думаю, что нет никаких сомнений, что в ближайший месяц общепит в Москве практически полностью восстановится", - сказал мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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