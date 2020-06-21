Собянин рассказал о мерах по поддержке столичных театров

МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Москва поддерживает театры в период кризиса, актерам и работникам театров выплачивается такая же зарплата, как до пандемии, новый театральный сезон обязательно будет открыт, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее с 9 июня московские театры смогли возобновить репетиции, но дата открытия театров для зрителей после снятия ограничений пока не известна.
Мэр сообщил, что общался с актерами, они уже начали репетировать и готовиться к новому театральному сезону.
"Он все равно будет открыт. Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счёт бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до вот этого кризиса",- сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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