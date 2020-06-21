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https://ria.ru/20200621/1573249792.html
Собянин рассказал о мерах по поддержке столичных театров
Москва поддерживает театры в период кризиса, актерам и работникам театров выплачивается такая же зарплата, как до пандемии, новый театральный сезон обязательно... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:34
распространение нового коронавируса
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568733231_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_7fb284eb7f78e5e23a5112b911ec60e9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин рассказал о мерах по поддержке столичных театров

08:34 21.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАфиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве во время периода самоизоляции
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве во время периода самоизоляции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве во время периода самоизоляции. Архивное фото
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Москва поддерживает театры в период кризиса, актерам и работникам театров выплачивается такая же зарплата, как до пандемии, новый театральный сезон обязательно будет открыт, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее с 9 июня московские театры смогли возобновить репетиции, но дата открытия театров для зрителей после снятия ограничений пока не известна.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
Мэр сообщил, что общался с актерами, они уже начали репетировать и готовиться к новому театральному сезону.
"Он все равно будет открыт. Мы поддерживаем театральный сектор, наши московские театры, обеспечивая выплаты заработной платы даже при том, что там огромное падение внебюджетных доходов. Мы за счёт бюджета перекрываем эту разницу для того, чтобы работники театров получали ту же зарплату, что и до вот этого кризиса",- сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
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