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Эксперты оценили вероятность прямого вмешательства Египта в Ливии
Заявления египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о том, что у прямого вмешательства Египта в Ливию есть легитимность, не означают начала таких действий,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T09:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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акиля салех, халифа хафтар, саудовская аравия, ливия, турция, оаэ, сша, египет, в мире

Эксперты оценили вероятность прямого вмешательства Египта в Ливии

08:17 21.06.2020 (обновлено: 09:47 21.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Чаплыгин / Перейти в фотобанкЕгипетские военнослужащие
Египетские военнослужащие
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин
Перейти в фотобанк
Египетские военнослужащие. Архивное фото
КАИР, 21 июн - РИА Новости. Заявления египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о том, что у прямого вмешательства Египта в Ливию есть легитимность, не означают начала таких действий, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Ас-Сиси заявил в субботу на военной базе в районе города Сиди-Баррани недалеко от границы с Ливией, что Египет готов помочь ливийским племенам в борьбе с иностранным вмешательством, тренируя и вооружая их. Также он заявил, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт примерно в 900 километрах от границы с Египтом и провинция Джуфра.
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Без прямого вторжения

Египетский президент в своем выступлении обозначил границы терпения Каира, считает эксперт по арабским странам египетского центра политических и стратегических исследований "Аль-Ахрам" Зияд Акль.
"Когда ас-Сиси сказал, что Сирт – это "красная линия", то имел в виду, что Каир не потерпит присутствия там турецких войск, это перевесит чашу весов", - пояснил эксперт.
Также Каир рассчитывает на роль племен Ливии, отметил Акль.
По мнению эксперта, в ближайший период возможно расширение присутствия Египта в Ливии в политическом плане: к примеру, Каир может создать новые региональные альянсы.
"Однако нет сомнений, что не будет прямого военного вмешательства Египта в Ливии", - резюмировал Акль.
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Ради перемирия

В свою очередь ливийский политолог Ибрагим Белькасем отметил, что в речи ас-Сиси были перечислены условия невмешательства Египта: стабильное перемирие между сторонами конфликта в Ливии и начало политического урегулирования, "иначе Каир попытается вмешаться, чтобы защитить мирных жителей на востоке Ливии".
По мнению эксперта, речь египетского лидера является подготовкой к заседаниям политического комитета по ливийскому урегулированию, которые должны начаться в июле.
"Я считаю, что выступление ас-Сиси в основном было призывом начать процесс политического решения конфликта. Он говорил о перемирии, обеспечении справедливого распределения ресурсов Ливии, необходимости достичь политического решения. По моей оценке, ас-Сиси говорил о формировании нового правительства единства Ливии, которое объединило бы всех ливийцев, сами ливийцы стремятся к этому", - заявил Белькасем.
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Ранее в субботу ас-Сиси в ходе осмотра Западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет. ЛНА Хафтара ранее обвиняла Анкару в поддержке ПНС Сарраджа и заявляла, что Турция намерена установить контроль над нефтью и газом Ливии.
В Каире 6 июня состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над Сиртом и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарСаудовская АравияЛивияТурцияОАЭСШАЕгипетВ мире
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