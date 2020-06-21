В Сербии началось голосование на парламентских и местных выборах

БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. В Сербии открылись избирательные участки, граждане выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти, сообщил избирком.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6 584 376 (6,5 миллиона) граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8 385 участках, около 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.

Избирком сообщил, что из-за COVID-19 члены участковых комиссий и избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, избегая физического контакта. На места для голосования смогут войти столько избирателей, сколько установлено кабинок.

РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.

Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича , Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича , оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.

В однопалатной Скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.

Организаторы уличных протестов "Союз за Сербию", состоящий из правившей до 2012 года Демократической партии, движение "Двери", "Партия свободы и права", а также движение "Не топим Белград" и несколько мелких партий объявили бойкот выборам.