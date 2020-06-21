Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573249396.html
В Сербии началось голосование на парламентских и местных выборах
В Сербии открылись избирательные участки, граждане выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти, сообщил избирком. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T08:05
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155117/83/1551178350_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_d11f520a8eea68e3960af04d1d40f8ca.jpg
https://ria.ru/20200621/1573170282.html
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155117/83/1551178350_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_d11f520a8eea68e3960af04d1d40f8ca.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/83/1551178350_88:0:1421:1000_1400x0_80_0_0_f0141968a18d5053397d63368e3ef66c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155117/83/1551178350_255:0:1255:1000_1400x0_80_0_0_33453ffbcea25cf9a04c32113da27109.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сербия, в мире

В Сербии началось голосование на парламентских и местных выборах

08:05 21.06.2020
227
© РИА Новости / Максим БогодвидВиды города Белград
Виды города Белград
© РИА Новости / Максим Богодвид
Виды города Белград. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 июн – РИА Новости. В Сербии открылись избирательные участки, граждане выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти, сообщил избирком.
По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6 584 376 (6,5 миллиона) граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8 385 участках, около 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 - за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей, включая представителей БДИПЧ ОБСЕ.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Избирком сообщил, что из-за COVID-19 члены участковых комиссий и избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, избегая физического контакта. На места для голосования смогут войти столько избирателей, сколько установлено кабинок.
РИК должна объявить результаты волеизъявления не позже 96 часов от окончания голосования и в течение 10 дней вручить мандаты новоизбранным парламентариям.
Явка ожидается на уровне 45%. Согласно последним данным соцопросов, ценз в 3% преодолеют всего несколько блоков из 21 зарегистрированного. Среди них правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича, Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича, оппозиционная Сербская радикальная партия Воислава Шешеля и движение бывшего призера-ватерполиста, ныне руководителя одного из районов Белграда Александра Шапича.
Национальный парламент Сербии
02:00
Процедура выборов в парламент Сербии
В однопалатной Скупщине Сербии 250 мест, депутаты избираются сроком на четыре года.
Организаторы уличных протестов "Союз за Сербию", состоящий из правившей до 2012 года Демократической партии, движение "Двери", "Партия свободы и права", а также движение "Не топим Белград" и несколько мелких партий объявили бойкот выборам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
СербияВ мире
Рекомендуем
Военные США в Ираке
Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
Узбекистан
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 6,2 тысячи
Военная база США в Японии
СМИ: Япония намерена аннулировать план размещения системы ПРО США
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число случаев COVID-19 превысило три тысячи
Air Moldova
Чартер доставит из Кишинева в Москву 119 пассажиров
Египетские военнослужащие
Эксперты оценили вероятность прямого вмешательства Египта в Ливии
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 48 случаев COVID-19
Кадр из мультфильма Зверополис
СМИ: авторы "Зверополиса" работают над новым мультфильмом о волшебниках
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Алексей Пушков
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 687 случаев коронавируса
Афиша Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве во время периода самоизоляции
Собянин рассказал о мерах по поддержке столичных театров
Медик у машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 105 новых случаев COVID-19
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа
СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:01Главврач больницы Сперанского в Москве оценил награду президента
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
Лента новостейМолния