Чартер доставит из Кишинева в Москву 119 пассажиров

КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости. Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Кишинева Москву 119 пассажиров, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в республике Виталий Богданов.

Власти Молдавии с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.

"Самолет уже вылетел из Кишинева, у него на борту 119 человек, в том числе один ребенок. Помимо граждан России на борту есть несколько граждан Молдавии", - сказал Богданов.

Ранее дипмиссией в тесной координации с российскими и молдавскими авиакомпаниями было организовано 11 чартерных рейсов, которыми вылетели 1595 граждан.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.