https://ria.ru/20200621/1573248972.html
Чартер доставит из Кишинева в Москву 119 пассажиров
Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Кишинева в Москву 119 пассажиров, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T07:25
2020-06-21T07:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, москва, молдавия, кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 21 июн - РИА Новости.
Авиакомпания Air Moldova в воскресенье доставит чартерным рейсом из Кишинева
в Москву
119 пассажиров, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в республике Виталий Богданов.
Власти Молдавии
с 17 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников были организованы чартеры на родину.
"Самолет уже вылетел из Кишинева, у него на борту 119 человек, в том числе один ребенок. Помимо граждан России на борту есть несколько граждан Молдавии", - сказал Богданов.
Ранее дипмиссией в тесной координации с российскими и молдавскими авиакомпаниями было организовано 11 чартерных рейсов, которыми вылетели 1595 граждан.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.