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Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 15,4 тысячи и составляет 410 461, свидетельствуют данные министерства... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T07:23
коронавирус covid-19
индия
в мире
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коронавирус covid-19, индия, в мире

Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч

07:23 21.06.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки выросло на 15,4 тысячи и составляет 410 461, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 169 451 человек, выздоровели 227 755 человек (13 925 за сутки), умерли 13 254 (306 за сутки).
В субботу сообщалось о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи), днем ранее – 380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи).
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию, Италию и Испанию.
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Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 128 205 (3874 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад: 56 845 заболевших (2396 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели, где выявлены 56 746 заболевших (3630 за сутки).
Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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