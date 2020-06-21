Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 400 тысяч

Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

© AP Photo / Rajanish Kakade Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Индии за сутки выросло на 15,4 тысячи и составляет 410 461, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 169 451 человек, выздоровели 227 755 человек (13 925 за сутки), умерли 13 254 (306 за сутки).

В субботу сообщалось о 395 048 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 14,5 тысячи), днем ранее – 380 532 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 13,5 тысячи).

Италию и Испанию. Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших, опередив Великобританию

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано около трети всех случаев заболевания – 128 205 (3874 за сутки). На втором месте - штат Тамилнад : 56 845 заболевших (2396 за сутки). На третьем месте - столичный округ Дели , где выявлены 56 746 заболевших (3630 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса – там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.