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В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики трижды за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, а также открыли огонь по населенным пунктам... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T07:28
ситуация в днр и лнр
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донбасс
украина
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573241179.html
Отвечать жёстко чубатым. По хорошему они не понимают. ЛДНР забрать в состав РФ, тогда страдания народа закончатся.
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донбасс
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, лнр, донбасс, украина, в мире

В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

06:50 21.06.2020 (обновлено: 07:28 21.06.2020)
5077
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики трижды за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, а также открыли огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Как уточнили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 и 82 миллиметра населенные пункты Нижнее Лозовое и Донецкий. Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин.
Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка. Кроме того, ранее в субботу украинская армия нанесла минометный удар по пригородам Ясиноватой и Горловки.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Отвечать жёстко чубатым. По хорошему они не понимают. ЛДНР забрать в состав РФ, тогда страдания народа закончатся.
21 июня, 07:21
Арсений Новиков
2300001
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