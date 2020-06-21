В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 21 июн - РИА Новости. Украинские силовики трижды за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской Народной Республики, а также открыли огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Как уточнили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики обстреляли из минометов калибром 120 и 82 миллиметра населенные пункты Нижнее Лозовое и Донецкий. Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин.
Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка. Кроме того, ранее в субботу украинская армия нанесла минометный удар по пригородам Ясиноватой и Горловки.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.