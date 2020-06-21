В Германии за сутки выявили 687 случаев коронавируса

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 687 за последние сутки, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за все время в стране зарегистрировали 189 822 случая заражения COVID-19.
Институт в воскресенье пересмотрел данные о жертвах коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 8 883 скончавшихся пациентах с подтвержденным COVID-19, сейчас этот показатель составляет 8 882. Причины изменения данных пока не уточняются.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 843), Северном Рейне-Вестфалии (40 921) и Баден-Вюртемберге (35 272). В Берлине выявлены 7 804 случая инфицирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,5 миллиона случаев заражения, свыше 456 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.