В Германии за сутки выявили 687 случаев коронавируса

По данным института, за все время в стране зарегистрировали 189 822 случая заражения COVID-19.

Институт в воскресенье пересмотрел данные о жертвах коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 8 883 скончавшихся пациентах с подтвержденным COVID-19, сейчас этот показатель составляет 8 882. Причины изменения данных пока не уточняются.