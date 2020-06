Антонов рассказал об интересе, который в Госдепе вызвала статья Путина

Статья Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны") появилась в американском журнале The National Interest . Глава государства объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.