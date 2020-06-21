Антонов рассказал об интересе, который в Госдепе вызвала статья Путина

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Статья президента России Вашингтоне Анатолий Антонов. Статья президента России Владимира Путина , посвященная Второй мировой войне, вызвала существенный интерес в американском Госдепе и положила начало дискуссии. С таким заявлением выступил посол Российской Федерации

По его словам, дипломаты разослали статью руководству Госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств и в диппредставительства СНГ

Госдепартамент США , по словам Антонова, заинтересовался саммитом "ядерной пятерки", который в своей статье о Второй мировой войне предложил провести президент России Владимир Путин. Эта встреча должна определить контуры международной политики и укрепить безопасность в мире, подчеркнул посол.

Глава дипмиссии отметил, что у России накопились вопросы к Соединенным Штатам касательно их планов и шагов по изменению архитектуры стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.

Антонов добавил, что специалисты обратили внимание на своевременность публикации статьи российского лидера и на необходимость "расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней".

Представители американского внешнеполитического ведомства хотят изучить, как предлагаемые Путиным подходы можно использовать в современной жизни, подчеркнул дипломат.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что каждый факт прочтения статьи Путина может заставить многих "задаться вопросом".

"Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны"

Статья Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны") появилась в американском журнале The National Interest . Глава государства объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

В публикации президент отметил, что несправедливо считать, что причиной войны стал "двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа". Ответственность за начало конфликта так или иначе несут все ведущие мировые государства, подчеркнул он.

Российский лидер в своей работе также указал на роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Он отметил, что наибольший вклад в победу внес именно Советский Союз, и Россия будет и впредь отстаивать историческую правду.

Мировая реакция на статью Путина

Лондон , комментируя публикацию российского лидера, заявил, что "общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента". Британия выступила против попыток стран "переписывать" историю "в их собственных интересах".

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.