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Антонов рассказал об интересе, который в Госдепе вызвала статья Путина
Статья президента России Владимира Путина, посвященная Второй мировой войне, вызвала существенный интерес в американском Госдепе и положила начало дискуссии. С... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T06:45
россия
вторая мировая война (1939-1945)
снг
анатолий антонов
дмитрий песков
владимир путин
москва
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, вторая мировая война (1939-1945), снг, анатолий антонов, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, в мире

Антонов рассказал об интересе, который в Госдепе вызвала статья Путина

06:43 21.06.2020 (обновлено: 06:45 21.06.2020)
1969
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Статья президента России Владимира Путина, посвященная Второй мировой войне, вызвала существенный интерес в американском Госдепе и положила начало дискуссии. С таким заявлением выступил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, дипломаты разослали статью руководству Госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств и в диппредставительства СНГ.
Госдепартамент США, по словам Антонова, заинтересовался саммитом "ядерной пятерки", который в своей статье о Второй мировой войне предложил провести президент России Владимир Путин. Эта встреча должна определить контуры международной политики и укрепить безопасность в мире, подчеркнул посол.
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Глава дипмиссии отметил, что у России накопились вопросы к Соединенным Штатам касательно их планов и шагов по изменению архитектуры стратегической безопасности. Он подчеркнул, что Москву не может не беспокоить выход США из договоров по ПРО, РСМД и открытому небу.
Антонов добавил, что специалисты обратили внимание на своевременность публикации статьи российского лидера и на необходимость "расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней".
Представители американского внешнеполитического ведомства хотят изучить, как предлагаемые Путиным подходы можно использовать в современной жизни, подчеркнул дипломат.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что каждый факт прочтения статьи Путина может заставить многих "задаться вопросом".

"Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны"

Статья Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны") появилась в американском журнале The National Interest. Глава государства объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.
В публикации президент отметил, что несправедливо считать, что причиной войны стал "двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа". Ответственность за начало конфликта так или иначе несут все ведущие мировые государства, подчеркнул он.
Российский лидер в своей работе также указал на роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Он отметил, что наибольший вклад в победу внес именно Советский Союз, и Россия будет и впредь отстаивать историческую правду.
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Мировая реакция на статью Путина

Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что "общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента". Британия выступила против попыток стран "переписывать" историю "в их собственных интересах".
Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.
Главный редактор американского журнала The National Interest, в котором материал Путина также был опубликован, заявил, что статья вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.
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РоссияВторая мировая война (1939-1945)СНГАнатолий АнтоновДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАВ мире
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