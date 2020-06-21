https://ria.ru/20200621/1573248651.html
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter снос протестующими в США памятников видным историческим деятелям. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T06:32
2020-06-21T06:39
алексей пушков
христофор колумб
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573227802.html
https://ria.ru/20200620/1573219917.html
Владимир Брикульский
сша-никакой не град на холме, и никогда им не были. Это библейский Содом!!! Туда им и дорога!
85
Александр Перов
Это был миф, удобренный деньгами, долларами, которые США бесконечно печатали. Элиты США- масоны , иллюминаты и прочие сатанисты и поэтому политика у США сатанинская.И эти сатанисты воюют против Трампа так как он не их человек.
56
21
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, христофор колумб, сша, в мире
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал в своем Twitter
снос протестующими в США
памятников видным историческим деятелям.
"Так называемые "протестующие", а на деле погромщики, снесли памятники (Христофору. – прим. ред.) Колумбу, (Джорджу. – прим. ред.) Вашингтону, автору гимна США (Фрэнсису Скотту Ки. – прим. ред.). И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие", - написал Пушков.
При этом он задался вопросом, кто еще жаждет поставить США в пример другим странам.
"Это время закончилось. Миф о "граде на холме" мертв", - заявил сенатор.
По всем США на фоне протестов
после гибели афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба
, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки, и других видных политических деятелей страны.
"Град на холме"— библейское выражение, используемое как метафора исключительной роли США. В современном контексте оно используется американскими политиками для обозначения Соединенных Штатов как "маяка надежды" для всего мира.