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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 26 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, следует из... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T05:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19

05:49 21.06.2020
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© AP Photo / Andy WongМедицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 26 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 26 новых случаев 25 локальные (22 - в Пекине, три - в провинции Хэбэй), один - ввозной.
Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1869, выздоровели 1787 человек.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены шесть таких случаев, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1128 случаев заражения (четыре человека скончались, 1077 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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