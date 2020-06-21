В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19

Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

© AP Photo / Andy Wong Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок "Синьфади"

ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 26 новых случаев коронавируса , также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 26 новых случаев 25 локальные (22 - в Пекине , три - в провинции Хэбэй ), один - ввозной.

Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1869, выздоровели 1787 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены шесть таких случаев, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1128 случаев заражения (четыре человека скончались, 1077 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.