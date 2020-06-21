https://ria.ru/20200621/1573248421.html
В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 26 новых случаев коронавируса, также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, следует из... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T05:49
2020-06-21T05:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 21 июн - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 26 новых случаев коронавируса
, также зарегистрированы шесть бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 26 новых случаев 25 локальные (22 - в Пекине
, три - в провинции Хэбэй
), один - ввозной.
Накануне в Китае выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом и семь бессимптомных носителей. Большая часть случаев была выявлена в Пекине и связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 378 случаев коронавирусной инфекции, 78 413 человек выздоровели, 308 пациентов с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1869, выздоровели 1787 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены шесть таких случаев, из карантина выпустили одного человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 111 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии были выявлены 1128 случаев заражения (четыре человека скончались, 1077 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.