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Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
Коалиция во главе с США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ*, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T06:52
ирак
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353
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ирак, сша, в мире

Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака

05:34 21.06.2020 (обновлено: 06:52 21.06.2020)
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© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense ImageryВоенные США в Ираке
Военные США в Ираке
© Фото : LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
Военные США в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Коалиция во главе с США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ*, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR).
"По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ* в Вади Аш-Шай в Ирак 19 июня", - говорится в заявлении.
Согласно коалиции, Вади Аш-Шай - это сельский район в провинции Киркук, который известен тем, что там расположены укрытия боевиков ИГ*. С тех пор как иракские силы безопасности и "Сирийские демократические силы" уничтожили последний укрепленный район ИГ* в марте 2019 года, террористы начали использовать укрытия в сельских районах.
"Силы безопасности Ирака имеют тактическое превосходство против ИГ*; авиаудары помогают уничтожить цели ИГ* в местности, труднодоступной для стандартных транспортных средств... Каждый прицельный авиаудар коалиции проводится по запросу правительства Ирака, чтобы помочь добиться окончательного поражения ИГ*", - заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Танки турецкой армии
Вчера, 11:46
ВС Турции сообщили об уничтожении более 700 целей РПК на севере Ирака
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