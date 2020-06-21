https://ria.ru/20200621/1573248386.html
Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
Коалиция во главе с США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ*, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T05:34
2020-06-21T06:52
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РИА Новости
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ирак, сша, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Коалиция во главе с США
при содействии правительства Ирака
уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ*, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR).
"По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ* в Вади Аш-Шай в Ирак 19 июня", - говорится в заявлении.
Согласно коалиции, Вади Аш-Шай - это сельский район в провинции Киркук
, который известен тем, что там расположены укрытия боевиков ИГ*. С тех пор как иракские силы безопасности и "Сирийские демократические силы
" уничтожили последний укрепленный район ИГ* в марте 2019 года, террористы начали использовать укрытия в сельских районах.
"Силы безопасности Ирака имеют тактическое превосходство против ИГ*; авиаудары помогают уничтожить цели ИГ* в местности, труднодоступной для стандартных транспортных средств... Каждый прицельный авиаудар коалиции проводится по запросу правительства Ирака, чтобы помочь добиться окончательного поражения ИГ*", - заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.
*Террористическая организация, запрещенная в России.