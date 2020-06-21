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СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
Почти никто из тысяч участников первого с марта предвыборного митинга президента США Дональда Трампа не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, сообщает РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T05:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19

05:10 21.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредвыборный митинг президента США Дональда Трампа
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Стрингер
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Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Почти никто из тысяч участников первого с марта предвыборного митинга президента США Дональда Трампа не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, сообщает в воскресенье телеканал NBC News.
Митинг прошел в городе Талса, штат Оклахома. Судя по трансляции телеканала Fox News, в зале действительно почти никто не был в маске, а люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом, как на обычных митингах.
Ранее сообщалось, что шесть членов предвыборного штаба Трампа из состава передовой группы по подготовке места проведения митинга в субботу показали положительные результаты на коронавирус.
Митинг в Талсе был первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках - из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс выражали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.
В ответ в Белом доме заявили, что люди сами вправе принимать решение, участвовать ли им в таком мероприятии, равно как и носить ли на нем маски. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани напомнила, что рекомендации Центра по профилактике и контролю за заболеваниями по ношению масок не являются обязательными.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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