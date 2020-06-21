СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19

Ранее сообщалось, что шесть членов предвыборного штаба Трампа из состава передовой группы по подготовке места проведения митинга в субботу показали положительные результаты на коронавирус.

Митинг в Талсе был первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках - из-за эпидемии коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс выражали озабоченность относительно безопасности проведения митинга с участием 19 тысяч человек на закрытой арене.