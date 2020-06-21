Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Россияне смогут увидеть только неполные фазы затмения. Оно начнется в Центральной Африке в 07:48 по московскому времени. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях, продлится 38 секунд.
Что касается Москвы, то максимальная фаза составит всего лишь два процента. Затмение начнется в 08:50 и завершится в 09:18.
Максимальное затмение солнца составит 0,944.
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края. В Европейской части страны наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана.
© Фото : Московский планетарий21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фаза 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фаза 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана
В соцсетях Планетария можно будет посмотреть трансляцию затмения, которую организует один из специализированных сервисов. Комментировать явление будет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.
В прошлый раз подобное затмение наблюдали 10 июня 2002 года, а следующее прогнозируют на 13 июля 2037-го.
Как правильно наблюдать за солнечным затмением
Смотреть на солнце без специальных средств защиты не рекомендуется. Чтобы сохранить зрение, понадобятся очки для наблюдений за затмениями или сварочная маска.
Те, у кого нет телескопа, могут сделать своеобразную камеру-обскура, взяв картонную коробку с белым листом на дне. В крышке необходимо прорезать маленькое отверстие, после чего следует засунуть голову в коробку. Направляя солнечный луч в отверстие, можно будет увидеть на дне коробки проекцию солнечного диска.
Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). Затмение, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность), называется частным.