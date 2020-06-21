Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает В ряде российских регионов в воскресенье, 21 июня, можно будет наблюдать редкое кольцеобразное затмение Солнца, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Россияне смогут увидеть только неполные фазы затмения. Оно начнется в Центральной Африке в 07:48 по московскому времени. Наибольшая фаза, которая будет наблюдаться в Гималаях , продлится 38 секунд.

Что касается Москвы , то максимальная фаза составит всего лишь два процента. Затмение начнется в 08:50 и завершится в 09:18.

Максимальное затмение солнца составит 0,944.

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края . В Европейской части страны наибольшая фаза будет равна 0,41 и сможет быть видна на юге Дагестана.

© Фото : Московский планетарий 21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фаза 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана © Фото : Московский планетарий 21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца с макс. фаза 0,994 в 09:40 мск и видимостью в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана

В соцсетях Планетария можно будет посмотреть трансляцию затмения, которую организует один из специализированных сервисов. Комментировать явление будет старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.

В прошлый раз подобное затмение наблюдали 10 июня 2002 года, а следующее прогнозируют на 13 июля 2037-го.

Как правильно наблюдать за солнечным затмением

Смотреть на солнце без специальных средств защиты не рекомендуется. Чтобы сохранить зрение, понадобятся очки для наблюдений за затмениями или сварочная маска.

Те, у кого нет телескопа, могут сделать своеобразную камеру-обскура, взяв картонную коробку с белым листом на дне. В крышке необходимо прорезать маленькое отверстие, после чего следует засунуть голову в коробку. Направляя солнечный луч в отверстие, можно будет увидеть на дне коробки проекцию солнечного диска.