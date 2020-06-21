Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на три источника сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность приостановить выдачу некоторых типов временных рабочих виз. Согласно телеканалу, соответствующий указ может затронуть выдачу новых виз для участников культурных и научных программ обмена, в том числе виз типа J-1. Он не должен затронуть уже выданные визы этого типа. При этом могут быть предусмотрены исключения для некоторых компаний.

"У нас много людей, которые ищут работу... Но мы собираемся объявить кое-что про визы завтра или послезавтра... Я думаю, что это сделает многих людей счастливыми. И это здравый смысл, говоря честно", - заявил Трамп в интервью телеканалу.

В ответ на вопрос о деталях объявления президент лишь подчеркнул, что американцы будут довольны результатами.

Ранее в апреле сообщалось, что Трамп намерен запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.