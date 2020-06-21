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Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения ввести в ближайшее время ограничения на визы для иностранных рабочих, сообщает телеканал Fox News. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T04:56
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы

04:56 21.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерения ввести в ближайшее время ограничения на визы для иностранных рабочих, сообщает телеканал Fox News.
Ранее телеканал CNBC со ссылкой на три источника сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность приостановить выдачу некоторых типов временных рабочих виз. Согласно телеканалу, соответствующий указ может затронуть выдачу новых виз для участников культурных и научных программ обмена, в том числе виз типа J-1. Он не должен затронуть уже выданные визы этого типа. При этом могут быть предусмотрены исключения для некоторых компаний.
"У нас много людей, которые ищут работу... Но мы собираемся объявить кое-что про визы завтра или послезавтра... Я думаю, что это сделает многих людей счастливыми. И это здравый смысл, говоря честно", - заявил Трамп в интервью телеканалу.
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В ответ на вопрос о деталях объявления президент лишь подчеркнул, что американцы будут довольны результатами.
Ранее в апреле сообщалось, что Трамп намерен запретить въезд в США по рабочим визам, а тем, кто уже работает в США, предложит заново обосновать необходимость своего присутствия и доказать, что они не занимают рабочие места американцев.
Кроме того, в конце апреля Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса. По его словам, это ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в США - грин-карту. Трамп заявил, что приостановит иммиграцию на два месяца и по их истечении примет решение, продлевать ли действие указа.
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