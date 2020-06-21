Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления

ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.

Ранее в американской прессе появились предположения о проблемах со здоровьем президента после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк . Поводом для этого послужило то, что Трамп, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, шел скованно и почти держась за сопровождавшего его военного.

"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой - у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше. Потом я отдал честь последний раз. И генерал сказал, что мы можем покинуть сцену. Я пошел…" - тут Трамп отошел от микрофона к лестнице на краю сцены и показал там на подошву своей туфли.

"Сцена была выше, чем эта. И рампа была, наверное, десять ярдов (около девяти метров - ред.). И я сказал: "Генерал! У меня проблема, потому что у меня туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности. И это нехорошо для рамп. И если я упаду... А это была стальная рампа, без перил, как каток. Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", - продолжил рассказ Трамп.

По его словам, генерал предложил ему держаться за него, но Трамп, как от отменил, не очень хотел это делать, так как СМИ сделали бы из этого отдельную историю. "И я сказал: "Генерал, готовьтесь, потому что я могу схватиться за вас очень быстро, потому что я не могу упасть, когда "фейковые новости" смотрят. Кончилось тем, что я сказал: "Генерал, я схвачусь за вас, только если мне будет надо", - сказал президент США.

Дальше он, по его словам, пошел дюйм за дюймом, согнувшись. Тут Трамп изобразил, как он семенил вниз по спуску, под смех аудитории.

По его словам, за три метра до конца спуска он поблагодарил генерала и быстро пошел дальше сам, но СМИ отрезали это. Потом, по словам Трампа, он позвонил супруге и спросил, как все прошло.

"Она сказала: "Ты в трендах номер один". Я спросил: "Это потому, что речь была такая хорошая?" Она ответила: "Нет-нет-нет, они даже не упоминают речь, они упоминают факт, что у тебя может быть болезнь Паркинсона", - сказал Трамп.

Дальше ему пришлось объяснять, почему он поддерживал стакан с водой второй рукой.

Трамп привел продолжение диалога с женой: "Они сказали, что ты не можешь поднять стакан одной рукой. Я сказал: "Я только что 600 раз отдал честь, а это было до того. В чем проблема?" Она сказала: "Я знаю, что ты сделал. На тебе был очень хороший красный галстук".

По его словам, это дорогой шелковый галстук. "А я не хочу пролить воду на галстук. И я не очень хочу пить. Если вода прольется на галстук, то он долго не будет выглядеть хорошо. Честно говоря, галстук никогда не будет прежним", - сказал он.

Тут Трамп поднял с трибуны стакан с водой и показал, как он второй рукой старался защитить свой галстук. Потом он отпил воду, держа стакан одной рукой, и отбросил его в сторону на пол.