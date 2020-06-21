https://ria.ru/20200621/1573248020.html
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Фотография со свадьбы помогла жительнице Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировать у себя рак. Об этом она рассказала в Facebook. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:54
2020-06-21T03:54
новая зеландия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Фотография со свадьбы помогла жительнице Новой Зеландии
Мадлен Кирке-Смит диагностировать у себя рак. Об этом она рассказала в Facebook
.
Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди. "На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы", – написала она.
Первый раз женщина заметила комок в груди еще за много лет до замужества, но тогда ей поставил неверный диагноз.
Ранее акушер-гинеколог рассказала, что если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма. Она объяснила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.
При онкологических заболеваниях боль в груди редко становится первым симптомом. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль достаточно большая и нарушает венозный отток, то может появиться болевой синдром.