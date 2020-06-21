Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Фотография со свадьбы помогла жительнице Фотография со свадьбы помогла жительнице Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировать у себя рак. Об этом она рассказала в Facebook

Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди. "На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы", – написала она.

Первый раз женщина заметила комок в груди еще за много лет до замужества, но тогда ей поставил неверный диагноз.

Ранее акушер-гинеколог рассказала, что если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма. Она объяснила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.