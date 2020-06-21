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Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Фотография со свадьбы помогла жительнице Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировать у себя рак. Об этом она рассказала в Facebook. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:54
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РИА Новости
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новая зеландия, в мире

Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы

03:54 21.06.2020
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© Fotolia / Dragos IliescuДевушка придерживает рукой грудь
Девушка придерживает рукой грудь
© Fotolia / Dragos Iliescu
Девушка придерживает рукой грудь. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Фотография со свадьбы помогла жительнице Новой Зеландии Мадлен Кирке-Смит диагностировать у себя рак. Об этом она рассказала в Facebook.
Женщина, пересматривая снимки с торжества, заметила у себя опухоль в области груди. "На следующий же день после того, как мы получили фотографии, я поехала к врачу и узнала, что эта опухоль и в самом деле рак молочной железы", – написала она.
Первый раз женщина заметила комок в груди еще за много лет до замужества, но тогда ей поставил неверный диагноз.
Ранее акушер-гинеколог рассказала, что если в какой-то части тела возникают болевые ощущение, стоит внимательно отнестись к ним и не игнорировать сигналы организма. Она объяснила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.
При онкологических заболеваниях боль в груди редко становится первым симптомом. Однако если пациентка нерегулярно пальпирует молочные железы, опухоль достаточно большая и нарушает венозный отток, то может появиться болевой синдром.
5352224410
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Новая ЗеландияВ мире
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