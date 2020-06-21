Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200621/1573247991.html
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что школы можно будет открыть осенью на фоне текущей пандемии коронавируса. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_682934d57f9f9d88804d80c3e3e47f08.jpg
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_682934d57f9f9d88804d80c3e3e47f08.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_38:0:2767:2047_1400x0_80_0_0_3e019e5aae51deb993f6b65de16b10c0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_757:0:2804:2047_1400x0_80_0_0_7028aaeb8ddd0f15315f380650abc6fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью

03:52 21.06.2020
350
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что школы можно будет открыть осенью на фоне текущей пандемии коронавируса.
"Мы должны открыть их. Осенью мы их откроем", - сказал он на митинге в городе Талса, штат Оклахома.
Трансляцию оттуда ведет телеканал Fox News.
В пример он привел опыт штата Нью-Джерси, где тысячи человек скончались от коронавируса, но только одному из них, по словам Трампа, было меньше 18 лет.
Трамп ранее уже выступал за скорейшее открытие школ, оперируя доводом, что дети не находятся в группе риска. Однако окончательное решение остается за властями штатов, а сейчас учебный год уже закончился.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
410001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Мексика
В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Калининградской области загорелся детский дом
Американский певец Принс
Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа
СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Президент США Дональд Трамп
Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае за сутки выявили 26 случаев COVID-19
Военные США в Ираке
Американская коалиция уничтожила три укрытия ИГ* на севере Ирака
Трудовая книжка
Эксперт дала советы, что делать при потере работы
Врач держит стетоскоп
Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
Курт Кобейн
Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния