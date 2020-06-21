https://ria.ru/20200621/1573247991.html
Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что школы можно будет открыть осенью на фоне текущей пандемии коронавируса. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:52
2020-06-21T03:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215231_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_682934d57f9f9d88804d80c3e3e47f08.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире