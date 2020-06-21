https://ria.ru/20200621/1573247900.html
Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
Полицейское управление по региону долины реки Темзы подтвердило гибель трех человек в результате нападения вооруженного ножом мужчины в английском Рединге, еще... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:38
2020-06-21T08:53
рединг
сша
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573246158.html
https://ria.ru/20200621/1573247619.html
андрей сочин
Рука Москвы скоро отыщется...
29
Sam Jons
Я тащусь от псевдодемократии,которую построили фша и наглосаксы!
18
5
рединг
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рединг, сша, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Полицейское управление по региону долины реки Темзы подтвердило гибель трех человек в результате нападения вооруженного ножом мужчины в английском Рединге
, еще три человека получили серьезные ранения.
Инцидент произошел в субботу вечером в городском парке.
На данный момент произошедшее не рассматривается как теракт, однако к расследованию привлечены сотрудники контртеррористической полиции.
Полицейское управление также подтвердило факт задержания 25-летнего подозреваемого, жителя Рединга. Ранее местные СМИ сообщали, что он является выходцем из Ливии.
В полиции подтвердили, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, который завершился за три часа до этого.
Местные власти просят жителей не посещать центр города. Глава МВД страны Прити Пател выразила обеспокоенность произошедшим, премьер Борис Джонсон выразил сочувствие пострадавшим и поблагодарил полицию за быстрое реагирование.
Оцепление вокруг парка сохраняется, на месте работают следователи.
В Рединге, находящемся примерно в 65 километрах к западу от Лондона, проживают около 350 тысяч человек. В субботу там, как и во многих других городах Британии, прошли уже ставшие традиционными шествия в поддержку прав темнокожего населения. Все они завершились мирно и без серьезных происшествий.