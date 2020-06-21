Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Полицейское управление по региону долины реки Темзы подтвердило гибель трех человек в результате нападения вооруженного ножом мужчины в английском Полицейское управление по региону долины реки Темзы подтвердило гибель трех человек в результате нападения вооруженного ножом мужчины в английском Рединге , еще три человека получили серьезные ранения.

Инцидент произошел в субботу вечером в городском парке.

На данный момент произошедшее не рассматривается как теракт, однако к расследованию привлечены сотрудники контртеррористической полиции.

Полицейское управление также подтвердило факт задержания 25-летнего подозреваемого, жителя Рединга. Ранее местные СМИ сообщали, что он является выходцем из Ливии.

В полиции подтвердили, что нападение не связано с митингом в защиту прав чернокожего населения Black Lives Matter, который завершился за три часа до этого.

Местные власти просят жителей не посещать центр города. Глава МВД страны Прити Пател выразила обеспокоенность произошедшим, премьер Борис Джонсон выразил сочувствие пострадавшим и поблагодарил полицию за быстрое реагирование.

Оцепление вокруг парка сохраняется, на месте работают следователи.