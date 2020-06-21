Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Уникальную гитару музыканта Уникальную гитару музыканта Принса , которая когда-то считалась утерянной, продали на аукционе в США за 500 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Организаторы аукциона оценивали гитару в 400-600 тысяч долларов, она была продана за 563 500 долларов.

Электрогитара под названием Blue Angel ("Синий ангел" - ред.) входит в серию Cloud из нескольких гитар, созданных эксклюзивно для Принса. Гитара была изготовлена в 1984 году первоначально в белом цвете, однако позднее в разное время была перекрашена в персиковый, голубой и желтый. Окончательным цветом гитары стал ярко-синий.