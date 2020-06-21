https://ria.ru/20200621/1573247874.html
Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
Уникальную гитару музыканта Принса, которая когда-то считалась утерянной, продали на аукционе в США за 500 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:28
2020-06-21T03:28
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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принс, сша
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Уникальную гитару музыканта Принса
, которая когда-то считалась утерянной, продали на аукционе в США
за 500 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
Организаторы аукциона оценивали гитару в 400-600 тысяч долларов, она была продана за 563 500 долларов.
Электрогитара под названием Blue Angel ("Синий ангел" - ред.) входит в серию Cloud из нескольких гитар, созданных эксклюзивно для Принса. Гитара была изготовлена в 1984 году первоначально в белом цвете, однако позднее в разное время была перекрашена в персиковый, голубой и желтый. Окончательным цветом гитары стал ярко-синий.
Именно на этой считавшейся некогда утерянной гитаре Принс играл с 1984 по 1993 годы. Музыкант выступал с ней на турах в поддержку альбомов Purple Rain, Parade, Sign o' the Times и Lovesexy. Принс также появился с этой гитарой на ряде шоу, включая вручение премии MTV Video Music Awards в 1991 году и Saturday Night Live в 1989 году.