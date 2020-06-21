Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем ( Соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем ( ИМБП ), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев

"Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление", - сказал Пономарев.

Он уточнил, что к выводу о том, что во время изоляции наблюдаются негативные изменения в иммунной системе, ученые пришли по результатам "многочисленных гермокамерных экспериментов, проведенных в ИМБП, в том числе при поддержке Российского научного фонда".

Выяснилось, что некоторые факторы изоляции, такие как психологический стресс, гиподинамия, изменение режима сон-бодрствование, снижение антигенной нагрузки могут привести к нарушению иммунной защиты организма.

При этом Пономарев отметил, что одну из главных ролей в нарушении функционирования иммунной системы играет психологический стресс.

По словам Пономарева, для того чтобы выявить нарушения, необходим развернутый иммунологический анализ. Но заметить снижение иммунитета можно и по косвенным признакам.