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Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
Соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, сбалансированным питанием и... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:09
россия
сергей пономарев
институт медико-биологических проблем ран
общество
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353
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россия, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, общество

Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции

03:09 21.06.2020
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© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет, но эта проблема в большинстве случаев решается соблюдением режима, сбалансированным питанием и умеренными физическими нагрузками, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП), заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев.
"Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление", - сказал Пономарев.
Он уточнил, что к выводу о том, что во время изоляции наблюдаются негативные изменения в иммунной системе, ученые пришли по результатам "многочисленных гермокамерных экспериментов, проведенных в ИМБП, в том числе при поддержке Российского научного фонда".
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Выяснилось, что некоторые факторы изоляции, такие как психологический стресс, гиподинамия, изменение режима сон-бодрствование, снижение антигенной нагрузки могут привести к нарушению иммунной защиты организма.
При этом Пономарев отметил, что одну из главных ролей в нарушении функционирования иммунной системы играет психологический стресс.
По словам Пономарева, для того чтобы выявить нарушения, необходим развернутый иммунологический анализ. Но заметить снижение иммунитета можно и по косвенным признакам.
"Косвенным признаком дисбаланса в системе иммунитета может служить реактивация латентных внутриклеточных инфекций, таких как простой герпес", - отметил иммунолог.
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