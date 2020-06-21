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Эксперт дала советы, что делать при потере работы
Люди, потерявшие работу во время пандемии и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, прежде всего должны постараться получить государственную социальную... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T07:15
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), общество

Эксперт дала советы, что делать при потере работы

03:05 21.06.2020 (обновлено: 07:15 21.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Люди, потерявшие работу во время пандемии и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, прежде всего должны постараться получить государственную социальную помощь, такое мнение РИА Новости высказала эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.
"Хотелось бы сформировать оптимальный алгоритм действий для людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Искать новую работу, конечно, нужно, но прежде всего, нужно постараться получить государственную социальную помощь, чтобы во время поиска работы иметь хотя бы небольшой доход и возможность минимизировать текущие расходы", - считает эксперт.
Сначала, по словам Дайнеко, необходимо будет встать на учет в Центре занятости населения (ЦЗН), так как все граждане, которые лишились работы из-за пандемии с 1 марта 2020 года, могут рассчитывать на максимальный размер пособия в размере 12 130 рублей и районного коэффициента вдобавок к пособию. Максимальное пособие возможно при условии, если в течение 12 последних месяцев человек проработал не менее 26 недель. Также полагаются дополнительные выплаты безработным, имеющих несовершеннолетних детей - 3 000 рублей на каждого ребенка.
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"По общему правилу, размер пособия по безработице зависит заработной платы и основания увольнения на предыдущем месте работы. Первые 3 месяца пособие составит - 75% от предыдущего заработка, далее - 60%, потом - 45%, а при увольнении в связи с сокращением штата можно получить среднемесячный заработок в течение двух, иногда трех месяцев. Для этого важно не пропустить двухнедельный срок обращения в ЦЗН", - объяснила Дайнеко.
Более того, если в течение месяца после увольнения человек заболел, ему положен оплачиваемый больничный, который оплачивает бывший работодатель, а если, на расчетном счете работодателя отсутствуют денежные средства, оплата больничного производится из средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ. "Выплаты ФСС производятся спустя 1 день после оформления электронного больничного за первые 7 дней, потом спустя 1 день по закрытию больничного листа за оставшиеся дни заболевания", - добавила эксперт.
"Нужно рассмотреть и иные меры государственной поддержки, не связанные с потерей работы напрямую. Пособия, единовременные выплаты на детей, субсидии, компенсации на оплату услуг ЖКХ – все эти инструменты смогут облегчить финансовые трудности. При наличии долговых обязательств, необходимо рассмотреть вопрос о снижении долговой нагрузки и запросить реструктуризацию задолженности в банке или рефинансировании кредита в другой кредитной организации на более выгодных условиях", - заключила она.
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РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Общество
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