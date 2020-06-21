Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Неизвестные преступники забрались в дом к лидеру группы "Уматурман" Неизвестные преступники забрались в дом к лидеру группы "Уматурман" Владимиру Кристовскому . Об этом музыкант рассказал в своем Instagram

"Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз", — рассказал Кристовский. По словам музыканта, злоумышленники взломали окно, после чего вскрыли оружейный сейф. Он предположил, что воры знали о сейфе и рассчитывали обнаружить там деньги.

Кристовский отметил, что предвидел возможность взлома, поэтому оставил на сейфе надпись, что там нет драгоценностей или денег.

Музыкант заявил, что преступники не стали брать из сейфа оружие, однако разгромили спальню и забрали украшения его супруги. Кристовский предположил, что злоумышленников спугнул человек, приехавший проверить дом, из-за чего им пришлось убегать через балкон по полю.