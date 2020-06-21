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Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
Неизвестные преступники забрались в дом к лидеру группы "Уматурман" Владимиру Кристовскому. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:30
владимир кристовский (певец)
россия
происшествия
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
владимир кристовский (певец), россия, происшествия

Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом

03:03 21.06.2020 (обновлено: 10:30 21.06.2020)
3721
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастник группы Uma2rmaN Владимир Кристовский
Участник группы Uma2rmaN Владимир Кристовский
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участник группы Uma2rmaN Владимир Кристовский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Неизвестные преступники забрались в дом к лидеру группы "Уматурман" Владимиру Кристовскому. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.
"Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз", — рассказал Кристовский. По словам музыканта, злоумышленники взломали окно, после чего вскрыли оружейный сейф. Он предположил, что воры знали о сейфе и рассчитывали обнаружить там деньги.
Кристовский отметил, что предвидел возможность взлома, поэтому оставил на сейфе надпись, что там нет драгоценностей или денег.
Музыкант заявил, что преступники не стали брать из сейфа оружие, однако разгромили спальню и забрали украшения его супруги. Кристовский предположил, что злоумышленников спугнул человек, приехавший проверить дом, из-за чего им пришлось убегать через балкон по полю.
По словам лидера "Уматурман", теперь ему придется установить камеры, сигнализацию, нанять охранника и завести собак.
Музыкант Миша Марвин
22 января, 15:02Культура
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Владимир Кристовский (певец)РоссияПроисшествия
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