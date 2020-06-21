https://ria.ru/20200621/1573247728.html
Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
Неизвестные преступники забрались в дом к лидеру группы "Уматурман" Владимиру Кристовскому. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:03
2020-06-21T10:30
владимир кристовский (певец)
россия
происшествия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кристовский (певец), россия, происшествия
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости.
Неизвестные преступники забрались в дом к лидеру группы "Уматурман" Владимиру Кристовскому
. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram
.
"Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз", — рассказал Кристовский. По словам музыканта, злоумышленники взломали окно, после чего вскрыли оружейный сейф. Он предположил, что воры знали о сейфе и рассчитывали обнаружить там деньги.
Кристовский отметил, что предвидел возможность взлома, поэтому оставил на сейфе надпись, что там нет драгоценностей или денег.
Музыкант заявил, что преступники не стали брать из сейфа оружие, однако разгромили спальню и забрали украшения его супруги. Кристовский предположил, что злоумышленников спугнул человек, приехавший проверить дом, из-за чего им пришлось убегать через балкон по полю.
По словам лидера "Уматурман", теперь ему придется установить камеры, сигнализацию, нанять охранника и завести собак.