Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора

ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Комитет палаты представителей по судебным вопросам проведет расследование смещения с должности прокурора Южного округа Комитет палаты представителей по судебным вопросам проведет расследование смещения с должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту людей, заявил в воскресенье председатель комитета конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Джеррольд Надлер.

"Комитет незамедлительно приступит к расследованию этого инцидента как части нашего более широкого расследования неприемлемой политизации (генпрокурором Уильямом - ред.) Барром министерства юстиции", - говорится в его заявлении на сайте комитета.

По словам Надлера, в среду комитет заслушает двух анонимных информаторов, которые ответят на вопросы по этой теме.

"Если президент уволит господина Бермана, мы предпримем дополнительные шаги, чтобы получить его показания в том числе", - сказано в заявлении.

При этом Надлер написал, что "Барр сообщил нам, что президент попросил его уволить господина Бермана", хотя Барр заявлял, что по его просьбе президент снял Бермана с должности. Сам Дональд Трамп сказал потом журналистам, что он "не задействован в этом" и что всем занимается Барр.

"Все это попахивает коррупцией и некомпетентностью – то, чего мы теперь ожидаем от этого президента и его генерального прокурора", - добавил Надлер, который известен как один из главных критиков Трампа в стане демократов.

По его словам, ни Трамп, ни Барр не объяснили причин увольнения Бермана.

"Мы знаем... что президент хотел иметь "своих людей" в этом офисе (прокурора -ред.), чтобы помочь ему с его личными и политическими потребностями. И мы знаем, что раз за разом Билл Барр вмешивался в текущие уголовные расследования, чтобы оградить президента от их последствий", - заявил Надлер.

Ранее Барр заявил, что Трамп по его просьбе освободил Бермана от должности. Накануне глава минюста уже объявлял об уходе Бермана, однако тот выступил с ответным заявлением, сказав, что не намерен этого делать. Место Бермана в качестве временно исполняющего обязанности займет заместитель федерального прокурора Одри Страусс.

Берман возглавлял расследование в отношении Майкла Коэна , который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при "выплатах за молчание", которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".