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Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
Комитет палаты представителей по судебным вопросам проведет расследование смещения с должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:45
дональд трамп
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора

02:45 21.06.2020
13250
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июн – РИА Новости. Комитет палаты представителей по судебным вопросам проведет расследование смещения с должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту людей, заявил в воскресенье председатель комитета конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Джеррольд Надлер.
"Комитет незамедлительно приступит к расследованию этого инцидента как части нашего более широкого расследования неприемлемой политизации (генпрокурором Уильямом - ред.) Барром министерства юстиции", - говорится в его заявлении на сайте комитета.
По словам Надлера, в среду комитет заслушает двух анонимных информаторов, которые ответят на вопросы по этой теме.
"Если президент уволит господина Бермана, мы предпримем дополнительные шаги, чтобы получить его показания в том числе", - сказано в заявлении.
Президент США Дональд Трамп
00:39
Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Бермана
При этом Надлер написал, что "Барр сообщил нам, что президент попросил его уволить господина Бермана", хотя Барр заявлял, что по его просьбе президент снял Бермана с должности. Сам Дональд Трамп сказал потом журналистам, что он "не задействован в этом" и что всем занимается Барр.
"Все это попахивает коррупцией и некомпетентностью – то, чего мы теперь ожидаем от этого президента и его генерального прокурора", - добавил Надлер, который известен как один из главных критиков Трампа в стане демократов.
По его словам, ни Трамп, ни Барр не объяснили причин увольнения Бермана.
"Мы знаем... что президент хотел иметь "своих людей" в этом офисе (прокурора -ред.), чтобы помочь ему с его личными и политическими потребностями. И мы знаем, что раз за разом Билл Барр вмешивался в текущие уголовные расследования, чтобы оградить президента от их последствий", - заявил Надлер.
Ранее Барр заявил, что Трамп по его просьбе освободил Бермана от должности. Накануне глава минюста уже объявлял об уходе Бермана, однако тот выступил с ответным заявлением, сказав, что не намерен этого делать. Место Бермана в качестве временно исполняющего обязанности займет заместитель федерального прокурора Одри Страусс.
Президент США Дональд Трамп
19 июня, 04:08
Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Берман возглавлял расследование в отношении Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при "выплатах за молчание", которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс. Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку "самых уютных тюрем Америки".
Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.
Кроме того, Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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