https://ria.ru/20200621/1573247523.html
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Дочь жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, прокомментировала трагедию. Соответствующий пост она разместила в своем аккаунте РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:27
2020-06-21T08:56
убийство мальчика в астраханской области
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573240494.html
sergeyleshchov
следствие разберется...
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Валерий Адарчук
Кто о чём,а вшивый о бане...
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астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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По подозрению в убийстве подростка задержана его мать. Кадры СК
6 марта 2020 года семейная пара обратилась в правоохранительные органы с заявлением по факту безвестного исчезновения их сына, который 4 марта ушел из дома в направлении школы и не вернулся. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД 19 июня 2020 года залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня домой. В ходе ссоры мать ударила своего сына гантелей. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался на месте.
2020-06-21T02:27
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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убийство мальчика в астраханской области, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Дочь жительницы Астраханской области
, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, прокомментировала трагедию. Соответствующий пост она разместила в своем аккаунте в Instagram
.
Жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату. Женщина вместе с мужем сообщила о пропаже подростка в начале марта этого года. Следствие считает, что мать убила ребенка в ходе ссоры, ударив гантелью.
"Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня ", - написала дочь подозреваемой.
По ее словам, о том, что произошло, никто из ее семьи, включая отца, не знал. "Я искренне верила, что с нашим мальчиком все хорошо, что он жив и здоров, что просто так получилось, что он скоро вернется домой...", - заявила автор поста.
Дочь подозреваемой рассказала, что занималась поисками пропавшего ребенка и каждый̆ день молилась о том, чтобы "весь этот ужас скорее закончился". "Я даже и не подозревала, что все гораздо хуже, чем мы думали… В один миг рухнуло все… Я осталось без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это", - написала она.
Автор поста поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках ребенка, а также сотрудников полиции, которые "нашли виновного". При этом она призвала не звонить ее отцу, так как он находится в очень тяжелом состоянии.
"Спасибо всем, кто не прошел мимо этой ситуации, был рядом и делал все, что было возможно. Очень прошу не меня спрашивать об этом, я понимаю, что много вопросов и презрения к нашей семье, но все же мы переживаем непосильное горе и негатив со стороны общественности явно будет лишним", - заключила женщина.