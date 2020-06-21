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В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Более 60 человек погибли после крушения лодки на озере Киву на границе Демократической республики Конго и Руанды, сообщает издание Actualite со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:37
демократическая республика конго
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
демократическая республика конго, в мире

В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки

02:25 21.06.2020 (обновлено: 10:37 21.06.2020)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Более 60 человек погибли после крушения лодки на озере Киву на границе Демократической республики Конго и Руанды, сообщает издание Actualite со ссылкой на власти.
Инцидент произошел на этой неделе — в ночь с 14 на 15 июня. Первоначально сообщалось, что прибывшим на место происшествия спасателям удалось вытащить из воды 20 человек.
Согласно докладу совета министров, окончательное число погибших в результате опрокидывания лодки на озере Киву составило 61 человек. Министр транспорта провинции Южное Киву заявил, что причиной крушения стали перегрузка и сильный ветер.
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В Индии двенадцать человек погибли при опрокидывании лодки
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Демократическая Республика КонгоВ мире
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