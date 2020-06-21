https://ria.ru/20200621/1573247499.html
В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Более 60 человек погибли после крушения лодки на озере Киву на границе Демократической республики Конго и Руанды, сообщает издание Actualite со ссылкой на... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:25
2020-06-21T10:37
демократическая республика конго
в мире
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https://ria.ru/20190915/1558707618.html
2
демократическая республика конго
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/19164/85/191648572_0:149:3000:1837_1400x0_80_0_0_cac5478341af521eeb7cf9acae3254b5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
демократическая республика конго, в мире