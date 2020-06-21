В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"

Как утверждает издание, бомба, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры".
Испытания снаряда развернули в июне этого года, при этом завершить оценку возможностей StormBreaker должны до конца 2020. Помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение среди первых может также F-15E Eagle. Позднее GBU-53/B также должна войти в оснащение истребителя-"невидимки" F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.
В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.
Ранее стало известно, что новейшая гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США.
По информации Aviation Week, инцидент произошел с реактивной ракетой, разработанной в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС.