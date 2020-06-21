В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"

Как утверждает издание, бомба, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры".

В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.