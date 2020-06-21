Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200621/1573247461.html
В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"
Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщает Forbes. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T10:58
министерство обороны сша
f-35
f-15se
f/a-18e
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573252837_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_437d5f75c953af2e74526fa91cfc41cc.jpg
https://ria.ru/20200608/1572653161.html
Это оскорбительно для монголов, это расизм.
79
Ничего это не изменит. Как было вашингтонское болото - болотом, так оно им и останется.
46
14
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573252837_0:256:2730:1792_1400x0_80_0_0_437d5f75c953af2e74526fa91cfc41cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573252837_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_7d5693b01ee9d134f2e4db80c97008a7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/15/1573252837_611:0:2659:2048_1400x0_80_0_0_b9ef6e9373d96104791fe4a2475482c4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, f-35, f-15se, f/a-18e, сша, в мире

В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"

02:23 21.06.2020 (обновлено: 10:58 21.06.2020)
23600
© Фото : Raytheon TechnologiesАвиабомба GBU-53/B StormBreaker
Авиабомба GBU-53/B StormBreaker
© Фото : Raytheon Technologies
Авиабомба GBU-53/B StormBreaker. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, сообщает Forbes.
Как утверждает издание, бомба, будучи интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры".
Испытания снаряда развернули в июне этого года, при этом завершить оценку возможностей StormBreaker должны до конца 2020. Помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение среди первых может также F-15E Eagle. Позднее GBU-53/B также должна войти в оснащение истребителя-"невидимки" F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
8 июня, 20:29
США подтвердили возможность бомбардировщиков F-15 нести ядерные бомбы
В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.
Ранее стало известно, что новейшая гиперзвуковая ракета едва не ушла в свободный полет на испытаниях в США.
По информации Aviation Week, инцидент произошел с реактивной ракетой, разработанной в рамках совместной программы Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и ВВС.
262756972095
Обсудить 14
Министерство обороны СШАF-35F-15SEF/A-18EСШАВ мире
Популярные комментарии
Это оскорбительно для монголов, это расизм.
21 июня, 04:07
ЛКЛысый Кучерявый
49280002
Ничего это не изменит. Как было вашингтонское болото - болотом, так оно им и останется.
21 июня, 04:44
Nikolay Plotnikov
3630007
Рекомендуем
Новороссийск
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Девушка придерживает рукой грудь
Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
Президент США Дональд Трамп во время выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте
Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Человеческий мозг
Найдено объяснение классической оптической иллюзии
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Роберт Кочарян в суде
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении Кочаряна
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания
Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Это неизбежно: Америка узнает страшное о своем президенте
Агитационный плакат, информирующий об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, на остановке общественного транспорта в Красноярске
Борьба против поправок к Конституции как "последний и решительный бой"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Алексей Пушков
Пушков заявил о "смерти" американского мифа
Зона паспортного контроля
Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Десерт из ревеня
Врач назвал способ меньше есть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Один человек погиб в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень
11:51Путин объяснил, почему не отчитывает подчиненных "в показном порядке"
11:51В ЛНР заявили об обстрелах двух поселков в Донбассе
11:50Путин разъяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов
11:49В летних лагерях ожидают около пяти миллионов детей в этом сезоне
11:46Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России
11:46В Миннеаполисе один человек погиб при стрельбе
11:41Лукашенко заявил, что не допустит возрождения идей нацизма в Белоруссии
11:38Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
11:37В Израиле изобрели технологию очистки масок с помощью зарядки телефона
11:37В Ивановской области число пациентов с COVID-19 превысило четыре тысячи
11:36Путин рассказал, чем занимается в свободное время
11:34Из Ташкента в Екатеринбург вылетел вывозной рейс с россиянами
11:29В КБР прибыла медпомощь для борьбы с COVID-19 из ОАЭ
11:28В ДНР число случаев COVID-19 превысило тысячу
11:26Югра пятый день подряд обновляет рекорд по числу новых случаев COVID-19
11:21В Кабардино-Балкарии умерли еще два пациента с COVID-19
11:14В Эстонии за сутки не выявили новых случаев COVID-19
11:13В Киеве нашли одного погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв
11:09На Бали планируют принимать туристов в сентябре
Лента новостейМолния