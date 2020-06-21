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Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить не только судебные приставы, которые это делают, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера. Это... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T02:32
россия
общество
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россия
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, общество

Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж

02:31 21.06.2020 (обновлено: 02:32 21.06.2020)
14038
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зона паспортного контроля. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Выезд за рубеж могут запретить не только судебные приставы, которые это делают, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера. Это также может коснуться граждан, имеющих допуск к гостайне, военнослужащих, а также тех, кто заведомо сообщил о себе ложные сведения при оформлении выездных документов. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.
"Если вы допущены к секретам Родины, вас также могут на границе не выпустить за рубеж. То же самое может случиться, если вы военнослужащий или проходите альтернативную гражданскую службу", — добавил он.
“Если же любой человек сообщит о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, то его могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание”, — отметил эксперт.
Киев
Вчера, 00:48
На Украине должников за коммуналку лишают права выезда за границу
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