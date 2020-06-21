Врач назвал способ меньше есть

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Переход от фастфуда к здоровой пище поможет меньше есть. Это произойдет из-за восстановления вкусовых рецепторов, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, автор книги "#КетоДиета. Есть жир можно!" Василий Генералов.
За количество съедаемой человеком пищи отвечают, среди прочего, и вкусовые рецепторы. Они помогают получать удовольствие от еды и влияют на чувство насыщения. Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Причиной такого сбоя может быть качество пищи, поясняет Василий Генералов.
"Современные продукты-полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов. Все это химические оттенки, которые влияют на рецепторы. Конспирологическая теория состоит в том, что, чем ниже у вас порог вкусовой чувствительности, тем больше вы будете потреблять продукты, а чем больше вы их потребляете, тем выгоднее это пищевым компаниям, поскольку ваш чек увеличивается", — рассказал радио Sputnik Василий Генералов.
Восстановить свои вкусовые рецепторы возможно, но для этого придется отказаться от продуктов, которые действуют как наркотики, вызывая пищевую зависимость.
"Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфуда, тем чище будут ваши рецепторы. К счастью, рецепторы имеют тенденцию к очищению. Поэтому надо выходить на естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты", — объяснил доктор медицинских наук.
Наградой за очистку рецепторов от вредной пищи станут совершенно новые вкусовые ощущения от привычных блюд, рассказал Василий Генералов.
"Вы почувствуете, что обычный помидор или огурец тоже может быть сладким. Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы, как наркоман, повышали дозу углеводов и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть", — рассказал доктор медицинских наук в интервью радио Sputnik.