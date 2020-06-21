Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела

ГРОЗНЫЙ, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.

В конце мая СМИ сообщили, что у Кадырова якобы заподозрили COVID-19, он находится в больнице в Москве. В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу опровергли эту информацию, позднее это же сделал сам глава Чечни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".

"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", - написал Кадыров на своей странице во " ВКонтакте ".

Глава Чечни отметил, что вместе с ним тесты сдали члены команды КВН, работавшие волонтерами во время пандемии, с которыми он встречался в субботу, сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.

"Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных", - отметил Кадыров.

В России выявили более 576 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 334 тысяч человек выздоровели.