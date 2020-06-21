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Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T03:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
рамзан кадыров
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рамзан кадыров, общество

Кадыров рассказал о результате сдачи теста на антитела

01:54 21.06.2020 (обновлено: 03:21 21.06.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что сдал тест на антитела, который показал, что коронавируса у него не было.
В конце мая СМИ сообщили, что у Кадырова якобы заподозрили COVID-19, он находится в больнице в Москве. В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу опровергли эту информацию, позднее это же сделал сам глава Чечни, заявив, что он "абсолютно здоровый человек".
"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".
Глава Чечни отметил, что вместе с ним тесты сдали члены команды КВН, работавшие волонтерами во время пандемии, с которыми он встречался в субботу, сотрудники его пресс-службы и управления делами главы.
"Тестирование показало, что 80% из числа сдавших анализы, уже переболели коронавирусом. Ну а что касается результатов команды КВН, то симптомы болезни коснулись четырех участников из пяти проверенных", - отметил Кадыров.
В России выявили более 576 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 334 тысяч человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Рамзан КадыровОбщество
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