Прах Сергея Хрущева планируют захоронить на Новодевичьем кладбище

НЬЮ-ЙОРК, 21 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Прах Прах Сергея Хрущева , как ожидается, будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева , сообщила РИА Новости вдова усопшего Валентина Голенко.

Сергей Хрущев скончался 18 июня в США , где жил и работал с 1991 года.

"Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолеты. Там будут поминки, все, что положено. Кремация будет здесь", - сказала Голенко.

По ее словам, Сергей Хрущев в завещании просил похоронить его рядом с отцом.

Говоря о причине ухода супруга, она отметила, что Сергей Хрущев скончался от старости. "Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал", - рассказала она.

Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда.