https://ria.ru/20200621/1573247290.html
Прах Сергея Хрущева планируют захоронить на Новодевичьем кладбище
Прах Сергея Хрущева, как ожидается, будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой его отца, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева,... РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:47
2020-06-21T04:42
сергей хрущев
москва
сша
общество
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https://ria.ru/20200619/1573158773.html
laskab2
Тащат всякую заразу в дом...
37
Олег 84
Вот так.А лежать хотят в земле русской.
33
6
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей хрущев, москва, сша, общество
НЬЮ-ЙОРК, 21 июн – РИА Новости, Алан Булкаты.
Прах Сергея Хрущева
, как ожидается, будет захоронен на Новодевичьем кладбище в Москве
рядом с могилой его отца, первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева
, сообщила РИА Новости вдова усопшего Валентина Голенко.
Сергей Хрущев скончался 18 июня в США
, где жил и работал с 1991 года.
"Похороны будут на Новодевичьем в Москве, рядом с отцом ориентировочно в октябре, если начнут пускать самолеты. Там будут поминки, все, что положено. Кремация будет здесь", - сказала Голенко.
По ее словам, Сергей Хрущев в завещании просил похоронить его рядом с отцом.
Говоря о причине ухода супруга, она отметила, что Сергей Хрущев скончался от старости. "Старость. В последнее время он чувствовал себя старым. Предки по мужской линии у него все жили очень коротко. Он уже давно не преподавал", - рассказала она.
Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда.
Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.