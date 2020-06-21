СМИ сообщили о трех погибших при нападении с ножом в Рединге

В городе, находящемся примерно в 65 километрах к западу от Лондона, проживает около 350 тысяч человек. В субботу по Редингу, как и по многим другим городам Британии, прошли уже ставшие традиционными шествия в поддержку прав чернокожего населения. Все они завершились мирно и без значительных происшествий. Неизвестно, связан ли инцидент с шествием. Преступления с использованием ножей, в особенности в молодежной среде, являются одной из серьезных проблем в Великобритании.