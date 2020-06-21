https://ria.ru/20200621/1573247252.html
СМИ сообщили о трех погибших при нападении с ножом в Рединге
Три человека, предположительно, погибли в результате нападения с ножом в городском парке английского города Рединг, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:40
2020-06-21T08:53
рединг
великобритания
в мире
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рединг
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рединг, великобритания, в мире
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Три человека, предположительно, погибли в результате нападения с ножом в городском парке английского города Рединг
, сообщает телеканал Sky News
.
Инцидент произошел в субботу вечером. Официальной информации о происшествии нет, о трех погибших и нескольких пострадавших пишут пользователи соцсетей, официального подтверждения этой информации нет.
Администрация Королевской больницы графства Беркшир ранее сообщала, что по меньшей мере два человека пострадали.
Корреспондент Sky News со ссылкой на источник сообщает, что нападение могло быть террористическим актом.
Ранее стало известно, что полиция задержала подозреваемого в атаке. Британское агентство Press Association
сообщает, что он является выходцем из Ливии.
Местные власти просят жителей не посещать центр города, глава британского МВД Прити Пател выразила обеспокоенность произошедшим.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с происшествием и поблагодарил спасателей.
"Мои мысли с теми, кто пострадал в результате чудовищного происшествия в Рединге. Благодарю чрезвычайные службы, работающие на месте", - написал он в Twitter
.
В городе, находящемся примерно в 65 километрах к западу от Лондона, проживает около 350 тысяч человек. В субботу по Редингу, как и по многим другим городам Британии, прошли уже ставшие традиционными шествия в поддержку прав чернокожего населения. Все они завершились мирно и без значительных происшествий. Неизвестно, связан ли инцидент с шествием. Преступления с использованием ножей, в особенности в молодежной среде, являются одной из серьезных проблем в Великобритании.
Оцепление вокруг парка сохраняется, на месте работают следователи.