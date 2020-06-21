https://ria.ru/20200621/1573247158.html
В России за сутки потушили 40 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 252 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:21
2020-06-21T01:21
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_0:54:3090:1792_1400x0_80_0_0_75400da2bf30c128a7f5f9e6d9c39858.jpg
https://ria.ru/20200620/1573228000.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_0:54:3090:1792_1400x0_80_0_0_75400da2bf30c128a7f5f9e6d9c39858.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_111:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_688cc3e348779ee697b68fea777ee6ac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571048075_452:0:2500:2048_1400x0_80_0_0_76ee66a5ed2bb52351fda7f0d3d69fbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия