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В России за сутки потушили 40 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 252 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 21.06.2020
2020-06-21T01:21
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 40 лесных пожаров

01:21 21.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 40 лесных пожаров на площади 252 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 20 июня 2020 года, в России ликвидировано 40 лесных пожаров на площади 252 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 21 июня в РФ действовало 55 лесных пожаров на площади 24 958 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО, там действовало шесть пожаров на площади 17,7 тысячи гектаров.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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